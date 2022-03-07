Офіцери окупантів на Чернігівщині викидають свої документи та втікають до РФ

Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Офіцери однієї з «найсильніших армій світу» такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну», — зазначили військові.

У командуванні заявили, що «настав час єгерів та партизанів».

Там опублікували фото документів військових РФ, які мають звання лейтенанта, старшого лейтенанта