 
 
  »

Офіцери окупантів на Чернігівщині викидають свої документи та втікають до РФ

У Чернігівській області офіцери армії РФ викидають документи і намагаються втекти до Росії

Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Офіцери однієї з «найсильніших армій світу» такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну», — зазначили військові.

У командуванні заявили, що «настав час єгерів та партизанів».

Там опублікували фото документів військових РФ, які мають звання лейтенанта, старшого лейтенанта

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  