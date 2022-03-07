На Луганщині ЗСУ зробили 40 успішних контратак: ліквідували майже пів сотні окупанті

Одразу кілька успішних контратак здійснили українські воїни на Луганщині. За повідомленнями штабу ЗСУ, окупанти втратили близько 40 одиниць особового складу, щонайменше 10 одиниць техніки та артилерійські системи, передає «5 канал».

Зазначається, що вранці ворог зайшов на позиції українських військових на Луганському напрямку і накрив щільним вогнем населені пункти. Снарядами зруйноване житло. Місцеві мешканці, які до повномасштабного вторгнення росії жили більш-менш спокійно, ховалися від ворожого вогню в підвалах та сховищах. Армійці атакою перехопили увагу ворога на себе. За кілька годин бою ворог почав відступати. Навздогін українські артилеристи знищили щонайменше 10 одиниць техніки супротивника і близько 40 одиниць особового складу.

Українці захисники запевняють, що не лише тримають оборону Луганщини, а й наступають ворогу на п’яти. Але, кажуть, підтримка зараз їм украй потрібна.