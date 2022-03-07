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«На данный момент Украина получила почти 20 тысяч противотанковых и зенитных ракет»: «США и другие члены НАТО уже отправили Украине 17 000 противотанковых ракет и 2000 зенитных ракет «Стингер», сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник»

У Києві працюють над створенням резерву ліків, продуктів та товарів першої необхідності, а також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.

«Українські міста героїчно бороняться. Відважно захищають нашу землю військові. Безстрашно виходять проти окупантів мирні мешканці міст. У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста», — написав Кличко.

Мер Києва також додав, що місто готується захищатися від загарбників і попросив киян зберігати витримку та дотримуватися правил безпеки.

«Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або — за сигналу тривоги — в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо! Слава Україні!» — написав Кличко.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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