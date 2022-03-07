МЗС підтримало ідею створення для Росії трибуналу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує ініціативу створити міжнародний процес над РФ на зразок Нюрнберзького трибуналу за дії її армії під час агресивної війни проти України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Дмитро Кулеба зазначив, що російські війська вчинили та продовжують вчиняти численні воєнні злочини проти цивільного населення та злочини проти людяності, як невибіркові артилерійські обстріли, авіанальоти й ракетні удари по житлових кварталах українських міст, обстріли АЕС, руйнування критичної інфраструктури.

«Враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення Російської Федерації та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. Участь у його створенні візьме коаліція держав. Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї, і вдячна своїм партнерам за готовність підтримати цю роботу», — зазначив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що у світовій історії вже був прецедент такого інструменту міжнародного правосуддя — Нюрнберзький трибунал для притягнення до відповідальності керівництва нацистської Німеччини, підвалини якого заклали 9 держав ще на початку 1942 року.

«Я вдячний провідним фахівцям з міжнародного права, які розробили проєкт Декларації та Заяви із закликом до створення спеціального Трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України. Україна цілковито підтримує цю ініціативу, а Міністерство закордонних справ України вже розпочало роботу над її втіленням», — зазначив глава МЗС.

Він зауважив, що цей механізм не замінює, а доповнює наявні справи проти РФ за воєнні злочини та злочини проти людяності, які розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини.