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Жители Херсона снова вышли на акцию протеста против российских оккупантов Газ у Європі вперше в історії перевищив 3700 доларів і росте далі » Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень — рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет». Про це повідомляють в КМДА. Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет». На синій лінії поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Майдан Незалежності»

«Площа Льва Толстого». Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі». Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Палац спорту»

«Кловська»

«Золоті ворота» Також працює ділянка між станціями «Славутич» та «Червоний хутір». Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.