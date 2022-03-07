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Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів

Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень — рух  червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».

Про це повідомляють в КМДА.

Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».

На синій лінії поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

  • «Майдан Незалежності»
  • «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі».

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

  • «Палац спорту»
  • «Кловська»
  • «Золоті ворота»

Також працює ділянка між станціями «Славутич» та «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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