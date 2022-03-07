Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів

Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень — рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».
Про це повідомляють в КМДА.
Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».
На синій лінії поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
Без зупинки поїзди проїжджають станції:
- «Майдан Незалежності»
- «Площа Льва Толстого».
Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі».
Без зупинки поїзди проїжджають станції:
- «Палац спорту»
- «Кловська»
- «Золоті ворота»
Також працює ділянка між станціями «Славутич» та «Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.
При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
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