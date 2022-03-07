Китай висловив готовність виступити посередником між Україною та РФ

Про це повідомляє CNN.

Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін заявив про готовність «посередником» між Москвою і Києвом.

«Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародною спільнотою для проведення необхідного посередництва, коли це необхідно», — сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час своєї щорічної пресконференції.

Він не уточнив, що може означати така роль, або рівень потенційної участі Китаю. Водночас Ван Ї повторив, що дружба між Росією та Китаєм «тверда, як камінь» і відносини між двома країнами — «одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі».

У розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 5 березня голова МЗС КНР закликав США, НАТО та Європу вести «рівний діалог» з Росією щодо війни в Україні.

Видання зазначає, що Китай досі уникав називати напад Росії в Україну «вторгненням», натомість повторюючи, що конфлікт випливає з «складної історії та реальності», і вказуючи на розширення НАТО на схід як на першопричину вторгнення Москви.