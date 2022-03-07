Газ у Європі вперше в історії перевищив 3700 доларів і росте далі

Ціни на газ у Європі швидко зростають і вже перевищують 3000 доларів за тисячу кубометрів – за день газ подорожчав на 38%.

Про це йдеться у даних біржі ICE.

Газові ф’ючерс з поставкою у квітні протягом ранку зросли з 2400 доларів за тисячу кубів на відкритті ринку. Проте вже за дві години котирування перевищили 3000 доларів за тисячу кубів і становили 3060 доларів за тисячу кубів.

Ціни зростають у перший день торгів цього тижня на тлі поступової відмови європейських країн від російського газу. Так, у США готують білль, яким енергетичний імпорт з країни-агресора буде сильно обмежений. А ЄС готують новий пакет санкцій, що може передбачати квоти на імпорт російського газу, від якого регіон залежить на третину.

Оновлено. На 10:34 котирування злетіли до 3700 доларів за тисячу кубів (+67%). Зранку ціна зросла вже на понад тисячу доларів.