Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды

На мировых биржах в понедельник резко растёт стоимость сырья. Главная причина — российское вооружённое вторжение в Украину. Сказывается также эффект санкций, введённых против России странами Запада в ответ на агрессию.

Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров – это исторический рекорд. За день газовые фьючерсы с поставкой в апреле на бирже ICE подорожали почти в полтора раза.

Растёт цена на нефть — стоимость барреля Brent достигла 130 долларов, это максимальное значение за несколько лет. Цены растут на фоне обсуждения в США возможного отказа от поставок российской сырой нефти.

Стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Россия является одним из ведущих экспортёров этих металлов. Отмечается также рост цен на пшеницу.