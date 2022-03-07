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Британія виділяє додаткові $100 млн допомоги Україні через вторгнення РФ

Уряд Великої Британії надасть Україні $100 млн фінансової підтримки у зв’язку з повномасштабним нападом РФ

Про це заявила пресслужба уряду Великої Британії.

«Велика Британія виділяє додатково $100 млн безпосередньо в український урядовий бюджет, щоб пом’якшити фінансовий тиск, створений неспровокованим і незаконним вторгненням Росії», — ідеться в повідомленні.

Грант можна використати для виплати зарплат держслужбовцям, пенсій, підтримки мереж соцзахисту. Кошти нададуть через Світовий банк.

Грант стане додатковою допомогою до постачання Україні протитанкових ракет, підготовки британських солдатів і надання гуманітарної допомоги на суму 120 млн фунтів стерлнгів.

Крім того, 7 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрінеться з президентами Канади й Нідерландів Джастіном Трюдо та Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

«Вони також відвідають базу Королівських ВПС, щоб зустрітися з військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії», — зазначили у британському уряді.

7 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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