Боррель: ЄС має готуватись прийняти приблизно 5 млн біженців з України

Європа «має створити коаліцію, щоб допомогти біженцям з України» і бути готовою «прийняти приблизно п’ять мільйонів людей», заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель в понеділок.

Європейською «кризою біженців, що зростає найшвидше з часів Другої світової війни» назвав потік біженців з України верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. Він заявив в неділю, що більше 1,5 млн біженців виїхали з України до сусідніх країн за 10 днів.

У вихідні Гранді відвідав об’єкт для біженців у Польщі.