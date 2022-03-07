 
«  
  »

Боррель: ЄС має готуватись прийняти приблизно 5 млн біженців з України

На фото: Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель

Європа «має створити коаліцію, щоб допомогти біженцям з України» і бути готовою «прийняти приблизно п’ять мільйонів людей», заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель в понеділок.

Європейською «кризою біженців, що зростає найшвидше з часів Другої світової війни» назвав потік біженців з України верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. Він заявив в неділю, що більше 1,5 млн біженців виїхали з України до сусідніх країн за 10 днів.

У вихідні Гранді відвідав об’єкт для біженців у Польщі.

7 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  