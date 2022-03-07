Анкара анонсувала тристоронню зустріч за участю Лаврова і Кулеби

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило державне агентство Туреччини Anadolu.

Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергєй Лавров та Дмитро Кулеба.

«Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації», — сказав турецький міністр.

Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні.

Абсолютний пріоритет – припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.