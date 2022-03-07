 
«  
  »

Анкара анонсувала тристоронню зустріч за участю Лаврова і Кулеби

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило державне агентство Туреччини Anadolu.

Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергєй Лавров та Дмитро Кулеба.

«Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації», — сказав турецький міністр.

Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні.

Абсолютний пріоритет – припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  