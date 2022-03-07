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ЄС готує нові санкції проти РФ, які торкнуться портів і суден, — Bloomberg

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлених на порти та кораблі, а також подальші обмеження щодо технологій, які використовуються у військовій техніці

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

«Європейські уряди близькі до того, щоб підготувати новий набір санкцій проти Росії, включаючи можливі дії щодо портів і кораблів, введення санкцій щодо більшої кількості осіб, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці», — пише видання.

За словами одного зі співрозмовників, деякі заходи можуть бути представлені уже у вівторок, 8 березня.

ЄС також працює над посиленням свого режиму застосування санкцій, у тому числі щодо криптовалют, та обмеження усіх шляхів, які можуть бути використані для обходу санкцій.

7 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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