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Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина

Через ракетні обстріли аеродрому в Гавришівці під Вінницею рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 6 березня близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля.

Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків ракетних ударів. Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з осіб померла.

О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.

6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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