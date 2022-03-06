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Виділені ЄС €500 млн не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну, — президент Євроради

Про це президент Євроради Шарль Мішель повідомив у інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.

«В рамках FEP було мобілізовано 500 млн євро, 450 — на летальне обладнання і 50 млн на нелетальні матеріали. Ми вперше виділили кошти для доставки смертоносної військової техніки», — заявив Мішель.

Він наголосив, що ці європейські кошти не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну.

  • Нагадаємо, 3 березня Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділяти з бюджету ЄС.
6 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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