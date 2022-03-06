Уряд Грузії збрехав українському посольству, що не домовлявся з РФ під час війни в Україні

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну.

Про це стало відомо кореспондентам «Європейської правди».

Як повідомляла «Європейська правда», Росія у суботу оголосила про односторонній намір зняти санкційні обмеження з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок РФ. Це повідомлення ЄП, яке перепублікувало чимало українських медіа, призвело до консультацій між офіційними представниками Києва та Тбілісі. Під час контактів грузинські дипломати запевнили українських, що ця інформація є «російським фейком», після чого українські дипломати довірилися грузинським партнерам та вийшли зі спростуванням.

«Посольство невідкладно звернулося до МЗС Грузії. МЗС Грузії спростувало наведену інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності і є черговим підтвердженням фейк-практики російських ЗМІ», — йдеться у офіційній заяві посольства України у Тбілісі, яка є в розпорядженні «Європейської правди».

Українське посольство також поширило запевнення уряду Грузії про те, що він не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок РФ. «Грузинська сторона має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку та експортувати до РФ нічого не планувала і не планує», — переказали українські дипломати.

Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Грузинська Національна харчова агенція, очільник якої Зураб Чекурашвілі у суботу брав участь у переговорах з Россельхознадзором, зробила заяву про успіх у переговорах з РФ – тих самих, які грузинський МЗС заперечував. «З 2020 року ведуться переговори з Російською федерацією, на підставі яких ухвалене рішення про дозвіл продукції тваринницького походження до РФ», — йдеться у офіційній заяві агенції.

Зауважимо також, що одне з джерел «Європейської правди» в Тбілісі підтвердило факт телефонної розмови Чекурашвілі з очільником Россельхознадзору.