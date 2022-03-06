Окупанти планують провокацію з участю насильно мобілізованих на Донбасі Bet365 ушел из России, букмекер солидарен с другими представителями бизнеса на фоне конфликта » У Новій Каховці жителі вийшли на мітинг проти окупації Сьогодні, 6 березня, на тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників Відео з акції протесту опублікував міністр внутрішніх справ Антон Геращенко. На мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали «ганьба». Нагадаємо, вчора на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових. Близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукували слоган: «Херсон — це Україна!», «Україна — понад усе!»