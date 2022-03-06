 
«  
  »

У Новій Каховці жителі вийшли на мітинг проти окупації

Сьогодні, 6 березня, на тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників

Відео з акції протесту опублікував міністр внутрішніх справ Антон Геращенко.

На мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали «ганьба».

  • Нагадаємо, вчора на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових. Близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукували слоган: «Херсон — це Україна!», «Україна — понад усе!»
6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  