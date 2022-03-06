У Новій Каховці жителі вийшли на мітинг проти окупації

Сьогодні, 6 березня, на тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників
Відео з акції протесту опублікував міністр внутрішніх справ Антон Геращенко.
На мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали «ганьба».
- Нагадаємо, вчора на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових. Близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукували слоган: «Херсон — це Україна!», «Україна — понад усе!»
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