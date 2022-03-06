Станом на 6:00 6 березня ЗСУ ведуть бої з утримання рубежів

Про це повідомило Міноборони.

ЗСУ та Сили безпеки й оборони ведуть бої з утримання визначених рубежів. Противник зазнає втрат і намагається ухилитися від прямого вогневого контакту з українськими військовими.

Захисники України тримають оборону в межах Південної, Східної та Північної операційних зон для відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, завдання їм максимальних втрат, недопущення вторгнення вглиб, утримання районів території України та створення сприятливих умов для їхнього розгрому й відновлення контролю за втраченими населеними пунктами, відбивають удари засобів повітряного нападу ворога.

Також угруповання Об’єднаних сил обороняється у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля воно зосереджує на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження окупантам.

Інші угруповання тримають оборону на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.​ Зокрема, підрозділи ДШВ ЗСУ зупинили російські колони, що намагалися висунутися до Дніпропетровщини з боку Балаклії.​

На Сіверщині українські військові обороняють Чернігів. На Волинському напрямку готують усю смугу оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.​

На Приморському напрямку обороняють пункти базування, морські портів в Чорному морі. У Миколаївській області захопили значну кількість броньованої й автомобільної техніки ворога.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та оборононяться для недопущення наступу та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника. ​

Повітряні Сили ЗСУ зосередили зусилля на відбитті ракетно-авіаційних ударів окупантів, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України й угруповань військ.​

Загалом, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.​ Деяких російських льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надали медичну допомогу, і вони вже дають свідчення про злочини РФ проти людяності.​

Окупанти намагаються не втратити наступального потенціалу але мають великі втрати в озброєнні, техніці й особовому складі. За рахунок супротиву українців окупантів деморалізовано. Резерви росіян, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через обізнаність про реальний стан справ.​