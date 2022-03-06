США та Польща обговорюють постачання винищувачів Україні – CNN

Сполучені Штати працюють з Польщею та іншими союзниками над постачанням літаків до України, пише CNN.

Країни визначають, які «можливості США могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки до України», пояснив представник Білого дому.

Україні потрібно зміцнити протиповітряну оборону, оскільки Росія надає перевагу війні в повітрі, завдаючи ракетних та авіаударів. Президент Володимир Зеленський наполягає, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі Україні.

Два депутати, які брали участь у телефонній розмові з українським президентом, повідомив журналістам: Зеленський сказав, що Польща дала зрозуміти – Варшава готова відправити винищувачі МіГ, але «вони лише чекають, коли США дозволять це».

Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, отримавши натомість США винищувачі F-16, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Раніше колишній посол США в Росії та радник президента з нацбезпеки Майкл Макфол закликав країни НАТО передати Україні 70 винищувачів МіГ.

«Будь ласка, лідери НАТО, відправте всі винищувачі МІГ, які у нас є – 70 всього, 27 лише у Польщі, – в Україну просто зараз. Зараз! І щойно Польща, Болгарія, Румунія та Словаччина відправлять ці літаки, інші країни НАТО мають відправити авіапідкріплення до цих прифронтових держав», — написав він у Twitter.