Серед розбитої техніки на Харківщині журналісти та військові знайшли автомобілі Росгвардії. Це підтверджує те, що Путін хотів прибрати до рук владу над нашою державою.

Про це сповістив журналіст Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, у машинах була велика кількість екіпірування для розгону демонстрацій – щити, кийки, щити. Тобто Путін розраховував, що під час введення своїх військ спротив буде мінімальним, а “незадоволених” можна буде “заспокоїти”.

“Але українців кийками не розігнати. Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо”, – наголосив Бутусов.

Зауважимо, що план Кремля з утримуванням українців за допомогою Росгвардії підтвердили полонені російські поліціянти, які супроводжували путінських бойовиків на шляху до Києва. Втім, їхній план, як і дорога, провалилися.