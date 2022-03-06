Буча в облозі. Окупанти обстрілюють будинки й авто, вбивають цивільних Росіяни вночі бомбили Житомирщину – є постраждалі, десятки зруйнованих будинків » Разведка Великобритании: ВС РФ активно атакуют жилые районы в Украине Военная разведка Великобритании заявила, что ВС РФ атакуют жилые районы в Украине, однако наступление российских войск замедлилось, благодаря сопротивлению украинцев. «Масштаб и силы украинского сопротивления продолжают удивлять Россию», — отметила британская разведка. Россия реагирует на это, подвергая атакам «жилые районы во многих населенных пунктах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь. (…) Россия ранее использовала схожую тактику в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016-м, применяя боеприпасы воздушного и наземного базирования».