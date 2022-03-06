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Путін прорахувався і втратить владу – в Україні народжується нова нація, — Bloomberg

Путін

Про це на шпальтах Bloomberg заявив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папік, інформує Еспресо.TV.

На думку експерта, російський президент проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив. У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.

«По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення. Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.

І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони (українці) відіб’ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому. Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і у цієї країни є великий потенціал», — зазначив аналітик.

Папік додав, що «дає Путіну 12 місяців», оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.

6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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