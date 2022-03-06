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Під час захисту Ірпеня від армії РФ загинув відомий актор

Сьогодні, 6 березня, в Ірпені під час обстрілів російськими окупантами загину відомий український актор Паша Лі, якому було всього 33 роки. Паша був у територіальній оборону, щоб захищати свою землю від російських окупантів.

«За останні 48 годин є можливість сісти і фото кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємося, і все буде Україна. Ми працюємо!», — це був останній пост актора.

Паша Лі відомий за ролями в таких фільмах як «Штольня», «Тіні забутих предків», «Зустріч однокласників» та інших.

6 марта, 2022 | Tags: , | Category: Война, Новини українською, Россия, Украина
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