Під час захисту Ірпеня від армії РФ загинув відомий актор

Сьогодні, 6 березня, в Ірпені під час обстрілів російськими окупантами загину відомий український актор Паша Лі, якому було всього 33 роки. Паша був у територіальній оборону, щоб захищати свою землю від російських окупантів.

«За останні 48 годин є можливість сісти і фото кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємося, і все буде Україна. Ми працюємо!», — це був останній пост актора.

Паша Лі відомий за ролями в таких фільмах як «Штольня», «Тіні забутих предків», «Зустріч однокласників» та інших.