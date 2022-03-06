Пацієнтів Бородянського психоневрологічного диспансеру звільнив український спецпідрозділ

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще», — розповів він.

Також Кулеба додав, що там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але є допомога.

Раніше, за словами Кулеби, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.