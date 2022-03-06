 
 
  »

Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти збили два українських літаки у районі Пісків

Про повідомляє Еспресо.TV з посиланнм на допис Кіма у Telegram.

«На жаль, сьогодні збили два наших літаки в районі Пісків. Один із них добре атакував колону, де було скупчення військ біля переправи. Але друге він погарячкував», — розповів міський голова.

Він додав, що була спроба входу у Миколаїв через Кульбакіно.

«Але було схоже, що це просто відволікають нас. А самі рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми їх бачимо та стежимо!» — зазначив Кім.

6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  