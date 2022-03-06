Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині

Про повідомляє Еспресо.TV з посиланнм на допис Кіма у Telegram.

«На жаль, сьогодні збили два наших літаки в районі Пісків. Один із них добре атакував колону, де було скупчення військ біля переправи. Але друге він погарячкував», — розповів міський голова.

Він додав, що була спроба входу у Миколаїв через Кульбакіно.

«Але було схоже, що це просто відволікають нас. А самі рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми їх бачимо та стежимо!» — зазначив Кім.