Німеччина почала відмовлятися від російського газу

Про це повідомив глава газотранспортної системи Сергій Макогон.

«Вітаю рішення уряду Німеччини приступити до реальних кроків щодо зменшення залежності від газу з РФ», – йдеться у його повідомленні.

Зауважимо, що уряд Німеччини через державний банк KfW, голландський оператор Gasunie і німецьку енергетичну компанію RWE підписали меморандум про взаєморозуміння з приводу будівництва терміналу з прийому СПГ на майданчику Брунсбюттель.

«Майбутня інфраструктура на 50% фінансована KfW і експлуатована Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів», – додає Макогон.

За його словами, наступними кроками для Росії повинні стати заборона компаніям володіти або орендувати сховища газу в ЄС та значні обмеження або санкції щодо використання «Північного потоку-1».