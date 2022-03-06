«Насправді це просто, коли маєш волю»: Зеленський закликав світ закрити небо над Україною

Про це він сказав під час брифінгу.

«Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю. Щоб зробити небо безпечним — небо України, небо Європи», — зазначив президент.

Він додав, що поспілкувався з прем’єр-міністром Австралії.

«Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші», — наголосив Зеленський.

За його словами, прем’єр-міністри Албанії, Болгарії, Ізраїлю — підтримка для України.

«Надихаюча розмова з Ілоном Маском — з людиною, яка робить ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз, про те, як будемо працювати потім, після перемоги», — додав президент.

Як зазначив Зеленський, підтримка України від лідерів глобального бізнесу, найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав світу.

«Коли корпоративний світ з тобою і не боїться — ти маєш подвійний захист», — резюмував він.