На Маріупольському напрямку військові провели контратаку
На Маріупольському напрямку, українські сили здійснили контрнаступальні дії.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Міністерство оборони України.
У ході операції було знищено різні типи бронетехніки та взято у полон декілька окупантів.
У полку “Азов”, який боронить Маріуполь, оприлюднили фотографії знищених окупантів.
Також за інформацією від Міноборони було знищено: 3 танки, 4 БМП, 2 бронемашини “Тигр”, інша техніка та близько тридцяти російських окупантів.
Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.
«Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди», – розповідають військові.
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