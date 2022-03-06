На Маріупольському напрямку військові провели контратаку

На Маріупольському напрямку, українські сили здійснили контрнаступальні дії.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Міністерство оборони України.

У ході операції було знищено різні типи бронетехніки та взято у полон декілька окупантів.

У полку “Азов”, який боронить Маріуполь, оприлюднили фотографії знищених окупантів.

Також за інформацією від Міноборони було знищено: 3 танки, 4 БМП, 2 бронемашини “Тигр”, інша техніка та близько тридцяти російських окупантів.

Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.

«Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди», – розповідають військові.