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Ірпінь вимушено відключили від газопостачання

Місцева влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Куліба.

«Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід. Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює громадянське населення», – заявив він.

Голова ОДА зазначив, що якщо мешканцям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатись за номером: (044) 363 07 34.

Економічна правда

6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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