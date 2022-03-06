Фиаско России близко, — Резников

«Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать«, — заявил Резников.

По его словам, Россия продолжает нести существенные потери.

«Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения — они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков, — они начали воевать с Харьковским университетом. Русские — обычные террористы. А террористы будут уничтожены«, — подчеркнул Резников.