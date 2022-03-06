 
 
  »

Буча в облозі. Окупанти обстрілюють будинки й авто, вбивають цивільних

обстріл бучі

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

«Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету. Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабують магазини. Жителі просять допомогти хворим та тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах. Наголошують, що доставити гуманітарні вантажі неможливо, громада в облозі ворога.

«Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити. Допоможіть врятувати жителів громади», – звернулись у міськраді.

6 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  