Буча в облозі. Окупанти обстрілюють будинки й авто, вбивають цивільних

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

«Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету. Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабують магазини. Жителі просять допомогти хворим та тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах. Наголошують, що доставити гуманітарні вантажі неможливо, громада в облозі ворога.

«Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити. Допоможіть врятувати жителів громади», – звернулись у міськраді.