Bet365 ушел из России, букмекер солидарен с другими представителями бизнеса на фоне конфликта

За последнюю неделю Россия столкнулась с серьезными санкциями со стороны правительства западных стран. В оппозицию стране стали не только официальные лица, но и представители бизнеса. Ввод ограничительных санкций на ограничение военной и экономической мощи страны понятен и был ожидаемым. Но регион стали покидать и представители индустрии развлечения.

Первым об уходе с российского рынка заявил британский букмекер Bet365. Контора проработала в регионе менее года. Об официальном запуске букмекерской конторы было объявлено в марте 2021 года. За работу бренда отвечала компания ООО «Голден Бет». О приостановке работы в России букмекер объявил 28 февраля. Сперва контора ограничила ввод депозитов от клиентов и регистрацию новых игроков. Вывод средств с игрового баланса остался доступен. Украинская букмекерська контора «Париматч» пока работает в России.

Букмекеры не единственные, кто ограничил развлекательную деятельность в регионе. Страна из-за ввода войск в Украину осталась без западного кино. О приостановке премьерных картин в России объявили такие киностудии как Walt Disney Pictures, Sony и Warner Bros. Первыми пострадали любители комиксов DC. На 2 марта был намечен выход в прокат картины «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Из-за приостановки работы возможно не выйдут такие премьеры как:

Я краснею;

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия;

Базз Лайтер;

Морбиус;

Глубокие воды.

Временный запрет на показ новых западных кинолент решили восполнить выпуском фильмом и анимационных картин местного производства. В повторный прокат выйдут «Холоп», «Салют-7», «Движение вверх», «Батя», большая часть мультфильмов в серии «Три богатыря», включая новую анимационную картину «Конь на троне».

Выпуск в повторный прокат культовых и современных картин не поможет перекрыть финансовые потери от невыхода новинок западных киностудий. Если запрет продлится более 6 месяцев, то число кинотеатров может серьезно сократиться. Большинство кинотеатров только оправились от потерь, которые были вызваны пандемией коронавируса. Прокат иностранных лент приносил порядка 70% прибыли от сборов.

На европейской арене решили временно отказаться от нового российского кино. Первым о запрете заявил Стокгольмский кинофестиваль. Организаторы фестиваля исключили из программы российские фильмы, которые были сняты на государственные средства.