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Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США

Зеленський

Про це повідомляє «Європейська правда», з посиланням на CNN, інформує Еспресо.TV

Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом).

За інформацією іншого джерела Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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