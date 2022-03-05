Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США

Про це повідомляє «Європейська правда», з посиланням на CNN, інформує Еспресо.TV

Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом).

За інформацією іншого джерела Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.