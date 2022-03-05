Українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ, — ОВА

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і Нацполіція.

«Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки», — написав Віталій Кім.

За його словами, росіян вигнали не тільки з Миколаєва, Кульбакіного, а зараз вони тікають — здебільшого в бік Шевченка, Луча та Снігурівки. Очільник ОВА зауважив, що в місті немає жодної російської техніки.

«Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити — громадянське затримання», — додав Віталій Кім.

За його словами, є втрати серед мирних мешканців Миколаєва.

«Величезна подяка військовим за їхню роботу! Повітряну тривогу знімаємо!» — наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Також Нацполіція спільно із ЗСУ затримала російських окупантів.

«+4 саме таку кількість полонених російських військовослужбовців, які були на підступах до Миколаєва, затримали військові Збройних сил України разом із поліцейськими», — заявили в поліції.

Окупанти потрапили в засідку біля військового аеродрому, де від 4 березня тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства.

Нацполіція закликала українців телефонувати у 102 в разі виявлення підозрілих осіб.

«Гуртуймося та допомагаємо одному одному!» — наголосили в поліції.