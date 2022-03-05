Українці знищили російської техніки на $ 3 млрд, — Forbes

Про це пишуть аналітики Forbes Україна, — повідомляє Еспресо.TV.

Серед цієї техніки 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Forbes оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у $3 млрд. У рублях це – 331,2 млрд рублів.



Інфографіка: Forbes Україна

Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – $1,1 млрд.

Це приблизна вартість; Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по $86 млн.