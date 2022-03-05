Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з рф.

Держсекретар США наголосив, що не може спрогнозувати, як довго триватиме війна, натомість наполіг, що “поразка України не є неминучою”.

Він визнав, що “вага російської армії, якщо вона вкладає в неї все, перевищує ту, яку може зібрати Україна”.

Водночас Блінкен віддав заслугу українському народу за рішучість і тотальний спротив та зазначив, що очікує, що “з часом стане ясно”, що Москва не може підкорити народ країни своїй волі.

“Якщо Москва має намір спробувати бодай якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це”, – заявив Держсекретар.

Проте Ентоні Блінкен висловив занепокоєння ризиком ескалації.