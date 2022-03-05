Україна буде прийнята до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО

Україна буде прийнята до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в якості учасника-контрибутора (NATO CCDCOE).

Про це йдеться у заяві NATO CCDCOE.

«Одностайним голосуванням 27 країн-спонсорів у Керівному комітеті CCDCOE погодилися на членство України в CCDCOE НАТО як учасника-контрибутора», — йдеться у заяві.

«Присутність України в Центрі сприятиме обміну кібер-досвідом між Україною та країнами-членами CCDCOE. Україна могла б принести цінні знання з перших рук про кількох супротивників у кіберсфері, які будуть використані для досліджень, навчань та тренувань», – підкреслив полковник Яак Тарієн, директор Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО.

CCDCOE — це акредитований НАТО центр кібернетичних знань, науково-дослідна установа, а також навчальний заклад і навчальний центр.