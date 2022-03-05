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У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян

У Херсоні один із учасників акції «Херсон – це Україна» видерся з прапором України на ворожий бронетранспортер під час руху колони російської військової техніки.

Джерело: відео «Громадського радіо» у Twitter

Деталі: 5 березня у Херсоні, оточеному російською армією, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами. Попри російську армію в місті та заборону ходити групами, люди вийшли у центр міста, аби сказати: «Херсон — це Україна»

Російські окупанти намагалися залякати людей, стріляючи у повітря.

Один з учасників акції виліз з українським стягом просто на техніку російських окупантів.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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