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У Гостомелі близько 40 мешканців ЖК «Покровський» імовірно перебувають в заручниках у окупантів. Вбито голову ОТГ

У місті Гостомель Київської області кілька десятків мешканців житлового комплексу «Покровський», що на вулиці Свято-Покровська 73д, імовірно перебувають у заручниках у російських військових або у «кадирівців»

  • ЖК Покровський в Гостомелі

Про це повідомляє «Еспресо» із посиланням на власні джерела.

Увечері четверга, 3 березня, житловий комплекс «Покровський» почали обстрілювати окупанти і близько 40 мешканців спустилися в укриття, пересидівши там ніч. У п’ятницю, 4 березня, з 8:00 ранку люди перестали виходити на зв`язок. Коли їм дзвонили, то відповідали невідомі чоловіки.

Відповідно до матеріалів з камер спостереження, які є в розпорядженні «Еспресо», біля житлового комплексу, а також в самому будинку станом на четвер, 3 березня, перебували окупанти. Як можна помітити на світлинах, вони важко озброєні, а також мають в розпорядженні бронетехніку.

Станом на кінець 4 березня — з мешканцями ЖК немає зв`язку.

Крім того, джерело «Еспресо» з оточення голови Гостомельської Об’єднаної територіальної громади ввечері 4 березня повідомило, що її главу Юрія Прилипка вбито.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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