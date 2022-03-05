 
«  
  »

США розглядають можливість ембарго на нафту з Росії – Bloomberg

Білий дім розглядає можливість заборони на імпорт нафти з Росії, повідомило в четвер агентство Bloomberg.

Остаточного рішення cтосовно цього ще немає, адміністрація Джо Байдена веде переговори з представниками нафтогазової галузі, щоб оцінити вплив такого кроку на американських споживачів та глобальну пропозицію.

Білий дім, зокрема, хоче з’ясувати, чи дійсно такий крок завдасть російській економіці шкоди, а не просто перенаправить російську нафту на інші ринки і підвищить ціни на бензин у США.

«Будь-які обмеження на російську нафту нашкодять виключно стороні покупця, тому що росіяни запросто можуть розмістити своє пальне у Китаї чи Індії. А США залишаться у скрутному становищі через вплив на ціни на бензин», – попередив головний економіст з Vortexa Ltd Девід Веч.
5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  