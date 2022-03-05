США розглядають можливість ембарго на нафту з Росії – Bloomberg

Білий дім розглядає можливість заборони на імпорт нафти з Росії, повідомило в четвер агентство Bloomberg.

Остаточного рішення cтосовно цього ще немає, адміністрація Джо Байдена веде переговори з представниками нафтогазової галузі, щоб оцінити вплив такого кроку на американських споживачів та глобальну пропозицію.

Білий дім, зокрема, хоче з’ясувати, чи дійсно такий крок завдасть російській економіці шкоди, а не просто перенаправить російську нафту на інші ринки і підвищить ціни на бензин у США.