США розглядають можливість ембарго на нафту з Росії – Bloomberg

Білий дім розглядає можливість заборони на імпорт нафти з Росії, повідомило в четвер агентство Bloomberg.
Остаточного рішення cтосовно цього ще немає, адміністрація Джо Байдена веде переговори з представниками нафтогазової галузі, щоб оцінити вплив такого кроку на американських споживачів та глобальну пропозицію.
Білий дім, зокрема, хоче з’ясувати, чи дійсно такий крок завдасть російській економіці шкоди, а не просто перенаправить російську нафту на інші ринки і підвищить ціни на бензин у США.
«Будь-які обмеження на російську нафту нашкодять виключно стороні покупця, тому що росіяни запросто можуть розмістити своє пальне у Китаї чи Індії. А США залишаться у скрутному становищі через вплив на ціни на бензин», – попередив головний економіст з Vortexa Ltd Девід Веч.
Leave a Reply