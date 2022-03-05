Росіян позбавляють соцмереж

Росія заблокувала соціальну мережу Twitter.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі. «Все по Джорджу Оруеллу. Наступний крок — створення Міністерства правди, Міністерства любові, Міністерства достатку і Міністерства миру», — зазначив міністр.
Раніше стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) прийняла рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації.
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