У Києві оголосили термін комендантської години на 5-6 березня Иерусалимский суд отобрал у Путина «подарок Нетанияху» в центре Иерусалима » Росіян позбавляють соцмереж Росія заблокувала соціальну мережу Twitter. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі. «Все по Джорджу Оруеллу. Наступний крок — створення Міністерства правди, Міністерства любові, Міністерства достатку і Міністерства миру», — зазначив міністр. Раніше стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) прийняла рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації.