Резников: военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, и прогнозирует, что дальше будет логистический коллапс.

«9 дней 4 часа 2 минуты. Украина защищает мир. Десятый день сопротивления российским террористам. Десятый день мужества Вооруженных сил, гвардейцев, пограничников, спасателей, бойцов других силовых структур всех украинцев, которые героически держат оборону. Благодаря всему нашему народу планы кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились», — написал Резников в Facebook.

Министр согласился с тем, что враг продвинулся на отдельных направлениях, но отметил, что оккупант контролирует только небольшую территорию.

Резников добавил, что учитывая снижение темпов наступления и сопротивление украинцев, Россия меняет тактику.

«На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляется бомбардировка городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции. «Великая» армия показала подлинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население», — считает министр.

Резников подчеркнул, что восторгается силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне и всех других городов, где сейчас труднее всего.

«Мужество наших людей поразительное! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов. Проклятия на головы оккупантов сыпятся как на украинском, так и на русском языках. У нас не было и нет языковых разногласий. На всех языках оккупанта указывают направление русского военного корабля. Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом», — написал он.

Министр сообщил, что власти работают над введением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров.

«Враг не знает, что такое ценность человеческой жизни, но мы сделаем все, чтобы помочь нашим гражданам. Мы надеемся, что гуманитарный коридор заработает и мы сможем вывезти мирных жителей», — написал он.

Комментируя текущую ситуацию по направлениям, министр отметил, что Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

«Основные усилия оккупантом сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам», — рассказал министр.

На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

«На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах», — добавил он.

Также в районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы, а мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника. Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники совершают прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению оцепления города Николаев.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов. Потери осевого состава врага возрастают. Говорить о мотивированности – излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск – ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс», — заявил министр.

Резников подчеркнул, что борьба продолжается, но Украинцы во всех городах четко дают понять – Россию здесь никогда не ждали!