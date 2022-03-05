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Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, — Данілов

Путін

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

«Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато», — зазначив він.

Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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