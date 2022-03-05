У Гостомелі близько 40 мешканців ЖК «Покровський» імовірно перебувають в заручниках у окупантів. Вбито голову ОТГ У Києві оголосили термін комендантської години на 5-6 березня » Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, — Данілов Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин. «Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато», — зазначив він. Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.