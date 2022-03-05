Прем’єр Польщі: Україна зараз захищає усю Європу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що українці зараз відстоюють не лише незалежність своєї країни, а й безпеку всієї Європи.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє PAP.

«Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захищатися. І сьогодні вони захищають не тільки самих себе, не тільки незалежність своєї країни — вони захищають безпеку всієї Європи», — сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, щодня з Польщі до України виїздять близько 100 вантажівок з різною допомогою, переважно ліками, одягом, засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, спальниками, карематами, протипожежним обладнанням, вогнегасниками.

Моравецький зазначив, що польська дипломатія продовжить працювати над новими санкціями проти Росії. «Це наша основна з