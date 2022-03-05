Під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон

У Миколаївській області в суботу, 5 березня, українські військові підбили ще один літак РФ. Пілота захопили в полон та допитали.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.
«Мінус російський літак», — написав він у своєму телеграм-каналі, додавши два відео.
На одному із них видно палаючий збитий літак, а на другому — захопленого пілота.
За словами пілота, він родом з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.
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