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Під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон

У Миколаївській області в суботу, 5 березня, українські військові підбили ще один літак РФ. Пілота захопили в полон та допитали.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.

«Мінус російський літак», — написав він у своєму телеграм-каналі, додавши два відео.

На одному із них видно палаючий збитий літак, а на другому — захопленого пілота.

За словами пілота, він родом з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.

5 марта, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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