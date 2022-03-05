Німеччина почала відмовлятися від російського газу Прем’єр Польщі: Україна зараз захищає усю Європу » Під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон У Миколаївській області в суботу, 5 березня, українські військові підбили ще один літак РФ. Пілота захопили в полон та допитали. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV. «Мінус російський літак», — написав він у своєму телеграм-каналі, додавши два відео. На одному із них видно палаючий збитий літак, а на другому — захопленого пілота. За словами пілота, він родом з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.