 
 
  »

Перша леді Туреччини закликала зупинити війну в Україні

Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відеозвернення на підтримку народу України

Відео оприлюднила перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

«Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України. Ми просимо Аллаха, щоб щонайшвидше запанував мир і щоб жодна людина не постраждала. Протягом багатьох років ми намагаємось зупинити війни та конфлікти, які тривають у багатьох частинах світу. Факт того, що Україна зараз переживає той самий досвід, лише розпалив вогонь, який ми хочемо загасити», — сказала Ердоган.

Еміне Ердоган закликала припинити війну.

«Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них», — наголосила вона.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  