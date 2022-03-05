Перша леді Туреччини закликала зупинити війну в Україні

Відео оприлюднила перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

«Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України. Ми просимо Аллаха, щоб щонайшвидше запанував мир і щоб жодна людина не постраждала. Протягом багатьох років ми намагаємось зупинити війни та конфлікти, які тривають у багатьох частинах світу. Факт того, що Україна зараз переживає той самий досвід, лише розпалив вогонь, який ми хочемо загасити», — сказала Ердоган.

Еміне Ердоган закликала припинити війну.

«Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них», — наголосила вона.