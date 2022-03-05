Открытое письмо кинооператоров России против войны с Украиной

Ниже приводим текст письма:

Мы, российские кинооператоры, против военной агрессии по отношению к Украине и требуем прекращения огня и вывода войск с ее территории.

24 февраля 2022 Российская Федерация развязала войну с Украиной. Никакие геополитические поводы, никакие формальные цели не стоят жизни людей – и ни одна пропаганда не должна убедить вас в обратном. Заявленные цели «сделки» категорически не совпадают с реальностью: война ведется на всей территории Украины, люди гибнут, бросают свои дома, ночуют в бомбоубежищах. Чем это можно оправдать? Ради какой великой цели киевляне учатся по звуку отличать мину от града, а гаубичный снаряд от «Смерча»? В мире людей такой цели нет.

Эта так называемая «военная операция» на многие десятилетия изолирует Россию от остального мира, выбросит за пределы международного культурного пространства, приведет к разрушительным экономическим последствиям, покроет позором нас и наших детей – и мы этого заслуживаем. Мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить эту войну, но мы ее не хотим.

Мы требуем, чтобы война с Украиной была прекращена.

Федор Лясс

Роман Васьянов

Михаил Хасая

Павел Капинос

Леван Копанадзе

Эдуард Мошкович

Алексей Беркович

Александр Ильховский

Денис Панов

Евгений Привин

Михаил Мукасей

Дарья Графова

Михаил Дементьев

Дмитрий Грибанов

Михо Квирикадзе

Павел Беклемишев

Сергей Астахов

Глеб Филатов

Сергей Мачильский

Юрий Коробейников

Юрий Никогосов

Андрей Краузов

Евгений Козлов

Михаил Кричман

Денис Фирстов

Давид Хайзников

Владислав Опельянц

Тимофей Лобов

Денис Аларкон

Владимир Башта

Максим Трапо

Петр Духовский

Максим Жуков

Дмитрий Мальцев

Евгений Корженков

Владимир Ушаков

Александр Носовский

Антон Дроздов-Щасливцев

Александр Пономарев

Милая Шамраева

Дмитрий Шабанов

Марлен Бутрос Юсеф

Сергей Комаров

Андрей Иванов

Иван Кочубеев

Тимофей Фастовский

Алексей Янков

Андрей Данельян

Аркадий Чистяков

Марк Миллер

Александр Гринаш

Виктор Сапожников

Артем Садовников

Люда Куропятникова

Никита Пеца

Станислав Амбарцумов

Владислав Политик

Карим Имамиев

Арсен Саркисян

Ксения Сельвиан

Алексей Артамонов

Владимир Борисов

Тимур Гавриленко

Артур Крейтор

Анна Рожецкая

Роман Сивожелезов

Валентин Пискун

Егор Данилов

Глеб Неупокоев

Максим Эфрос

Иван Тишко

Александр Никольский

Федор Орловский

Андрей Воробьев

Денис Алексанян

Антон Вербин

Глеб Климов

Антон Жабин

Павел Фоминцев

Игорь Буряк