Окупанти під прикриттям танків розпочали піхотні атаки на Луганщині

Про це повідомили у штабі Об’єднаних сил, передає Еспресо.TV.

«Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского миру». Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Зокрема, сьогодні, до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку. Всі вони переважно у важкому стані», — розповіли у штабі.

Там також зазначили, що через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу.

«Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства», — додали в ООС.