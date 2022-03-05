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На Чернігівщині спіймали пілоти збитого російського Су-25

У суботу, 5 березня, на Чернігівщині затримали пілота збитого російського штурмовика Су-25

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Щойно затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки», — йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст Андрі Цаплієнко повідомив у Telegram, що літаком керували пілоти Криволапов і Красноярцев, при цьому Криволапов, імовірно, загинув.

«Збитий нашою ППО російський літак над Черніговом пілотували Криволапов та Красноярцев. Криволапов лежить, ймовірно, 200-й, а Красноярцев отримав медичну допомогу. Тепер, мабуть, буде розповідати, що їхав на навчання, не помітив, як опинився в Україні, і бомби на Чернігів скидав не він, а хтось інший», — написав Цаплієнко.

Також журналіст оприлюднив відео з іншим пілотом — імовірно мертвим майором Криволаповим.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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