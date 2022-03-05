Місто Тростянець окупували росіяни – голова ОДА

Місто Тростянець на Сумщині окупувала російська армія.
Про це Мілітарний доповідає з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького.
Як зазначає очільник області, окупанти окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги. Вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках.
Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають, – написав Живицький в телаграм-каналі.
Місцеве населення немає можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню.
На фото, які опублікував Живицький видно важку вогнеметну систему.
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