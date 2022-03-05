Иерусалимский суд отобрал у Путина «подарок Нетанияху» в центре Иерусалима

Иерусалимский суд удовлетворил апелляцию «Императорского православного палестинского общества Святой Земли» и аннулировал регистрацию собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом первым сообщил в четверг корреспондент «Глобс» Авишай Гринцайг.

Подворье было официально передано России 30 декабря 2019 года. Этот акт интерпретировался в Израиле как «ответный подарок», сделанный тогдашним премьер-министром Нетанияху президенту РФ Путину за его «личное содействие» в возвращении израильской гражданки Наамы Иссахар. Однако, в результате срочного иска, поданного в Иерусалимский окружной суд «Императорским православным палестинским обществом» во главе с Николаем Воронцовым-Гофманом, де-факто передача собственности так и не состоялась.

Судья Иерусалимского окружного суда вернул вопрос на рассмотрение «высшей исполнительной власти» (то есть правительства Беннета) без рассмотрения претензий сторон по существу — на основании несоблюдения законной процедуры при регистрации подворья как собственности РФ. Нетанияху, как он нередко делал, нашел способ обойти «бюрократические» правила, что и привело в итоге к аннулированию «подарка».