 
«  
  »

Иерусалимский суд отобрал у Путина «подарок Нетанияху» в центре Иерусалима

флаг ИППО на здании Александровского подворья, июнь 2021 г.
Фото KiyechkaSo /Shutterstock.com: флаг ИППО на здании Александровского подворья, июнь 2021 г.

Иерусалимский суд удовлетворил апелляцию «Императорского православного палестинского общества Святой Земли» и аннулировал регистрацию собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом первым сообщил в четверг корреспондент «Глобс» Авишай Гринцайг.

Подворье было официально передано России 30 декабря 2019 года. Этот акт интерпретировался в Израиле как «ответный подарок», сделанный тогдашним премьер-министром Нетанияху президенту РФ Путину за его «личное содействие» в возвращении израильской гражданки Наамы Иссахар. Однако, в результате срочного иска, поданного в Иерусалимский окружной суд «Императорским православным палестинским обществом» во главе с Николаем Воронцовым-Гофманом, де-факто передача собственности так и не состоялась.

Судья Иерусалимского окружного суда вернул вопрос на рассмотрение «высшей исполнительной власти» (то есть правительства Беннета) без рассмотрения претензий сторон по существу — на основании несоблюдения законной процедуры при регистрации подворья как собственности РФ. Нетанияху, как он нередко делал, нашел способ обойти «бюрократические» правила, что и привело в итоге к аннулированию «подарка».

 

5 марта, 2022 | Category: Израиль, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  